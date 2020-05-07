07 мая 2020, 10:45
Поиски двух мужчин продолжаются в Югре
На майские праздники двое мужчин пропали в Югре. Они оба находились на природе. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».
Поиски пропавших людей продолжаются до сих пор.
30-летний житель Югры исчез 1 мая в районе поселка Горный Сургутского района. На реке Лямба нашли перевернутую лодку. Предполагается, что на ней он и уплыл. Водолазы осмотрели около пяти тысяч метров дна реки. Но ни тела, ни следов пропавшего пока не обнаружили.
36-летний мужчина пропал на следующий день на острове Аист на реке Обь. В последний раз его видели выходящим из жилого вагончика. Спасатели обследовали более двадцати километров реки и береговой линии. К сожалению, безуспешно.