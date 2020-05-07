Поиски двух мужчин продолжаются в Югре

Поиски пропавших людей продолжаются до сих пор.

30-летний житель Югры исчез 1 мая в районе поселка Горный Сургутского района. На реке Лямба нашли перевернутую лодку. Предполагается, что на ней он и уплыл. Водолазы осмотрели около пяти тысяч метров дна реки. Но ни тела, ни следов пропавшего пока не обнаружили.

36-летний мужчина пропал на следующий день на острове Аист на реке Обь. В последний раз его видели выходящим из жилого вагончика. Спасатели обследовали более двадцати километров реки и береговой линии. К сожалению, безуспешно.