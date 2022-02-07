Поиски бывшего замглавы Минюста России Ялунина возобновили

Поиски бывшего заместителя министра Юстиции России Ялунина возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области, написал RT.

«Поиск возобновлен», — привел RT сообщение ТАСС.

Владимир Ялунин пропал без вести в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что бывший министр был в селе Аксиньино. По его словам, он поехал кататься на квадроцикле и не вернулся, а телефон с собой не взял.

Есть вероятность, что Ялунин провалился под лед. В МЧС сообщили, что рядом с поселком нашли следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. В месте, куда они ведут, обнаружили разлом льда. Площадь разлома говорит о том, что туда мог провалиться такой транспорт.

На место отправились водолазы, чтобы обследовать дно реки. Позже квадроцикл нашли в водоеме, но поиски тела замминистра приостановили 6 февраля до утра 7 февраля. По факту исчезновения Ялунина организовали проверку в подмосковном Следственном комитете.