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    22 марта 2021, 19:29

    Поиск туристов начали в Мурманской области после схода лавины

    Анатолий Минкин

    Лавина сошла в горном районе Хибины около города Оленегорска в Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Олега Самарского.

    Поиск туристов начали в Мурманской области после схода лавины

    По его словам, на месте могла оказаться группа туристов из 15 человек. Но точно пока неизвестно, какой тропой они отправились.

    «На месте работают мончегорские спасатели», — заявил Самарский.

    РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк СК сообщило, что туристы попали под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в горах. Среди них могут быть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

    На место выехала группа криминалистов, которые организуют проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В случае обнаружения нарушений по оказанию услуг несовершеннолетним примут решение об уголовном деле.

    Агентство со ссылкой на источник уточнило, что под снежным завалом находится один человек. Всего в группу входило 16 участников.

    Главное управление МЧС по Мурманской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе в понедельник, 23 марта. По данным ведомства, в регионе усилится ветер, начнется поземка и ухудшится видимость.