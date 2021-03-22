Поиск туристов начали в Мурманской области после схода лавины

Лавина сошла в горном районе Хибины около города Оленегорска в Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Олега Самарского.

По его словам, на месте могла оказаться группа туристов из 15 человек. Но точно пока неизвестно, какой тропой они отправились.

«На месте работают мончегорские спасатели», — заявил Самарский.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк СК сообщило, что туристы попали под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в горах. Среди них могут быть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

На место выехала группа криминалистов, которые организуют проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В случае обнаружения нарушений по оказанию услуг несовершеннолетним примут решение об уголовном деле.

Агентство со ссылкой на источник уточнило, что под снежным завалом находится один человек. Всего в группу входило 16 участников.

Главное управление МЧС по Мурманской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе в понедельник, 23 марта. По данным ведомства, в регионе усилится ветер, начнется поземка и ухудшится видимость.