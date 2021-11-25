Поиск пропавших в шахте «Листвяжная» горняков остановили из-за угрозы взрыва

Поиск пропавших горняков на шахте «Листвяжная» приостановили из-за угрозы взрыва. Находившихся в зоне выработки спасателей выводят на поверхность.

О приостановке операции сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Под землей, по данным властей региона, находятся 35 человек.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о гибели 11 шахтеров. Еще 43 человека находятся в больнице, четверо — в тяжелом состоянии. Они пострадали от отравления дымом.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. На место происшествия прибыла следственная группа и следователи-криминалисты.

По данным ведомства, сегодня около 08:35 в горной выработке шахты «Листвяжная» произошло задымление. В момент аварии в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность.