Поиск пяти пропавших туристов организовали на Камчатке | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Поиск пяти пропавших туристов организовали на Камчатке

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Пятеро туристов пропали на Камчатке. На данный момент организовали их поиски. Об этом сообщил «Ридус».

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ИА НСН написало, что туристы отправились на Большие Банные источники, однако в какой-то момент они перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться во вторник, 20 сентября, в Петропавловск-Камчатский, однако дождаться их так и не удалось. Родственники пропавших обратились в МЧС. На их поиски отправилась группа спасателей Камчатского спасцентра.

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