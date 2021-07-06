Поиск обломков на месте крушения Ан-26 приостановили из-за темноты

Спасатели обнаружили место падения Ан-26 на Камчатке. Самолет разбился в нескольких километрах от аэропорта назначения. Тела погибших пока не обнаружили. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном правительстве. Поиски обломков временно остановлены.

«Нет, [спасатели пока не нашли тела погибших]», — сообщил собеседник агентства.

Поисковые работы временно приостановлены из-за темноты, сообщили в МЧС.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Началась поисковая операция. Обломки воздушного судна нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Как сообщили в СК, самолет мог разбиться из-за сложных погодных условий, технических неисправностей или ошибки пилотов. Прокуроры начали расследование ЧП, а следователи завели уголовное дело. «360» опубликовал первое фото с места падения Ан-26. Одна часть обломков находится на склоне скалы, другая упала на берег моря. В МЧС отметили, что поиски тел пока прекратили из-за наступления темноты. Операцию продолжат утром.