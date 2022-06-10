Похожий на взрывное устройство предмет нашли у метро «Парк Победы». Главное

В Москве вечером 9 июня возле метро «Парк Победы» обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Близлежащую территорию оцепили, на место прибыли полиция и саперы. Что известно о произошедшем в столице, выяснил «360».

Источник в экстренных службах города уточнил, что потенциально опасный предмет находился всего в 50 метрах от выхода из метро. При обследовании территории специалисты использовали робота-сапера.

На месте работали кинологи, писал сайт kp.ru. Приехали и машины скорой помощи. Паники на месте происшествия не возникло.

При выходе из метро всех пассажиров направляли в обход из-за проверочных работ. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра временно приостановили, позже вернув трафик в обычный режим.

Штатно заработала и станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий. В Дептрансе Москвы отмечали, что угрозы безопасности пассажиров и движению поездов нет.

Найденным предметом оказался пиротехнический патрон большого размера, писало РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Работы завершили: обнаружен пиротехнический патрон большого размера. Опасности он не представляет», — отметил собеседник агентства.

Предмет, утверждал «Царьград», спрятали под подиумом для флагштоков. Их установили перед празднованием Дня России. СМИ предположили, что 12 июня в этом месте мог прогреметь взрыв.

По данным РЕН ТВ, неизвестные прикрепили рядом с флагштоком газовый баллон, ракетницу и страйкбольную гранату.

При этом Telegram-канал Mash писал, что у метро нашли учебно-имитационный снаряд — аналог модели Ф-1.

В правоохранительных органах столицы не давали официальных комментариев по поводу случившегося.