Важное 15 мая 2023, 10:51 Похожий на взрывное устройство предмет нашли на опоре ЛЭП в Климовске — Shot Shot: похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашли на опоре ЛЭП в Климовске РИА «Новости»

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Утром люди обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, на опоре линии электропередач (ЛЭП) у дороги в Климовске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Telegram-канал Mash уточнил, что от устройства в землю шли провода. Проходящие мимо люди увидели пенопластовую коробку от строительного утеплителя у эстакады на въезде в город, они вызвали полицию.

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Стражи порядка уже оцепили место происшествия, кинологи вместе собаками не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Все подробности выясняются.

Ранее в начале мая появлялась информация, что на территории Гатчинского района Ленинградской области заметили шесть подозрительных предметов, которые напоминали взрывные устройства, на линии электропередач. Однако власти региона позже заявили, что у них нет подтверждения таких данных.