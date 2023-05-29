Происшествия 29 мая 2023, 11:14 Похожий на взрывчатку предмет нашли на железнодорожных путях под Петербургом — СМИ SHOT: на путях под Петербургом нашли предмет, похожий на взрывчатку piqsels

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На железнодорожных путях в Ленинградской области обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

По его информации, на платформе 67-й километр в Приозерском районе лежала коробка, из которой торчали провода. О находке сообщили жители. На место вызвали саперов и правоохранителей. Подозрительную коробку уже изучают эксперты.

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Ранее в российских регионах уже фиксировали диверсии на железной дороге. К примеру, 1 мая на 136-м километре железной дороги Брянск — Унеча сработало взрывное устройство. В результате грузовой локомотив, сформированный на Белорусской железной дороге и перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты, сошел с рельсов. Движение на участке дороги пришлось временно остановить. К счастью, никто не пострадал.

Наказание за диверсии в России недавно ужесточили — преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.