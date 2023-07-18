18 июля 2023, 15:39
Похожий на взрыв звук раздался в косметологической клинике Москвы
Источник «360»: в Москве в здании на Арбате прозвучал похожий на взрыв звук
В одном из зданий в Москве прозвучали звуки, похожие на взрыв. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в центре столицы, в районе Арбата, в доме № 7 в Филипповском переулке. Заявитель предположил, что причиной звуков стала неисправная электропроводка: возможно, произошло короткое замыкание. По его словам, вероятно, существует угроза людям.
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В этом здании находится косметологическая клиника «Алтеро». Официальной информации от экстренных служб пока не поступало.
Москва 2023
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