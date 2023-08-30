Эксклюзив 30 августа 2023, 01:11 Похожий на взрыв звук прогремел в Брянске Жители Брянска сообщили о взрыве над городом «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Гул неизвестного происхождения с последующим взрывом услышали жители Брянска. Об этом они сообщили в комментарии «360». Очевидцы подчеркнули, что, скорее всего, система противовоздушной обороны сбила пролетавший беспилотник.

По словам собеседников, взрыв, похожий на грохот прогремел в Советском районе, но дым появился со стороны Фокинского.

«Отчетливо было слышен гул как от большого квадрокоптера, и после красное зарево и взрыв», — поделился один из жителей города.

Брянская область неоднократно подвергалась атакам со стороны украинских боевиков. Во вторник, 29 августа, ВСУ открыли огонь из из реактивных систем залпового огня по поселку Климово. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, на месте погибли мужчина и женщина. Еще один мирный житель получил легкое ранение.

Снаряды повредили здание школы, несколько административных зданий и жилых домов. Кроме того снаряды оставили поселок без электроснабжения.