Происшествия 16 февраля 2024, 13:31 Похожий на взрыв звук испугал жителей Ростова-на-Дону Жители Ростова-на-Дону рассказали о взрыве, который слышал весь город РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону днем 16 февраля раздался громкий звук, очень похожий на взрыв. Об этом рассказали местные жители в городских чатах в Telegram.

«Сидела в машине ждала ребенка. Бахнуло так, что думала, мне кто-то в машину врезался», — сказала одна из очевидцев.

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Другой ростовчанин услышал звук в Чкаловском районе. Он подтвердил сильный грохот. Жители почувствовали ударную волну и заметили, как затряслись стены на пятом этаже. Аналогичные комментарии пришли из Западного жилого массива, Ворошиловского и Первомайского районов.

«Да мы в поселке Мирном. Так громыхнуло, взрыв такой был. И недалеко машины все как завыли, я тоже испугалась очень сильно. Просто вздрогнула, неожиданно так. Видимо, где-то недалеко от нас было», — сказала женщина.

Один житель сообщил о двух ударах и сработавшей сирене. В соцсетях появилось видео, на котором столб дыма поднялся над деревьями в пригороде Ростова-на-Дону.

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