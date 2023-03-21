Эксклюзив 21 марта 2023, 15:14 Похожий на снаряд предмет заметили рядом с мусорными контейнерами в Москве Источник «360»: похожий на снаряд предмет заметили рядом с мусорными контейнерами в СВАО

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Жители северо-востока Москвы днем 21 марта заметили на одной из улиц предмет, который похож на снаряд. Он лежал около контейнеров с мусором. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

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Его увидели рядом с домом № 10, корпус 1 на улице Егора Абакумова. Территорию огородили, на месте работают правоохранительные органы. Все подробности уточняются.