27 апреля 2023, 17:51
Похожий на снаряд предмет обнаружили при строительных работах в Москве
Источник «360»: предмет, похожий на снаряд, нашли в ходе работ в центре Москвы
Подозрительный предмет, похожий на снаряд, обнаружили в ходе строительных работ на улице Люсиновской в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, работы проводили в районе дома 8, строение 2. На место вызвали саперов для обследования находки.
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Из расположенного рядом здания эвакуировали шесть человек, территорию оцепили, добавил собеседник «360».
Все обстоятельства случившегося уточняются.
Москва 2023
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