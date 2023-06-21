Эксклюзив 21 июня 2023, 13:37 Похожий на снаряд предмет нашли в машине в Печатниках Снаряд нашли в машине на 1-м Курьяновском проезде в Москве РИА «Новости»

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Экстренные службы вызвали в Юго-Восточный административный округ Москвы, где обнаружили машину с предполагаемым снарядом. Об этом сообщил источник «360».

Около полудня при проведении строительных работ на 1-м Курьяновском проезде в машине со сколами заметили предмет, напоминающий снаряд. На место выехали экстренные службы. Сообщение подтвердилось. Специалисты вызвали оперативную группу по разминированию.

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Утром 21 июня в Подмосковье засекли три дрона, два из них — в Наро-Фоминском округе, никто не пострадал. Один БПЛА рухнул в поле около деревни Лукино поселения Новофедоровского в Троицком административном округе. Женщина из поселка Калининец сказала, что от пролетевшего аппарата у нее затряслась кровать, другая очевидица сразу заподозрила атаку беспилотными летательными аппаратами.