Похожий на морскую мину предмет нашли у побережья Крыма

На западном побережье Крыма обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину. Его нашли в районе поселка Витино в Сакском районе.

Подозрительный предмет привлек внимание жителей днем 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. После звонка на пульт 112 на место выехали оперативная группа спасателей и служба взаимодействия.

«Установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина», — отметили в ведомстве.

Организацией работ по транспортировке и уничтожению предмета займутся специалисты.

У берегов Турции в этот же день обнаружили очередную дрейфующую мину. Украинские националисты, сообщали в Минобороны, установили снаряды в акватории Черного моря. Мины сорвались с донных якорей и пустились в свободное плавание. Их точное местоположение установить невозможно.