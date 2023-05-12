Эксклюзив 12 мая 2023, 09:24 Похожий на мину «Лепесток» предмет нашли на детской площадке на северо-востоке Москвы Источник «360»: предмет, похожий на мину, обнаружили на детской площадке в Москве РИА «Новости»

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Подозрительный предмет, который напоминает мину «Лепесток», нашла женщина на детской площадке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».

«По словам женщины, предмет имеет „крылышко“ в несколько сантиметров и напоминает мину „Лепесток“. Его обнаружили на детской площадке, в центре поля, в Анадырском проезде», — уточнил источник.

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В начале мая голубь скинул с крыши дома в Москве мину «Лепесток».