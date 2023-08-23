23 августа 2023, 17:10
Похожий на гранату предмет обнаружили в центре Москвы
Mash: москвич гулял с собакой в Шмитовском проезде и обнаружил похожий на гранату предмет
Вблизи детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы обнаружили предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, подозрительный объект обнаружил мужчина, гулявший с собакой. Снаряд лежал на траве во дворе рядом с детской площадкой. Неподалеку от этого места находится Москва-сити, где ночью в строящуюся башню One Tower врезался беспилотник.
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На место происшествия прибыла полиция, территорию оцепили.
Ранее боевую гранату Ф-1 нашли в багаже пассажира аэропорта во Владивостоке.
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