Эксклюзив 18 сентября 2023, 18:37 Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в московский парк Похожий на гранату предмет нашли у парка на улице Народного ополчения в Москве Управление Росгвардии в Хабаровском крае

Читать 360tv в

У входа в парк на улице Народного ополчения, дом 38, строение 1, в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, напоминающий боеприпас «РГД-5» объект нашли у автомобиля у входа в лесопарковую зону. Заявка об этом поступила на пульт диспетчера. К обозначенному месту выехали сотрудники специальных служб — полиция и служба разминирования.

Реклама

UPD: источник уточнил, что находившихся в парке людей вывели из зоны поражения, опасный участок огородили запретительной лентой. Ближайшее к месту обнаружения предмета жилое строение расположено в 50-80 метрах.

Также похожий на гранату Ф-1 предмет ранее нашли на стоянке в Юрловском проезде в Москве.

Кроме того, в Новосибирске вынесли приговор местному жителю за ложное сообщение о бомбе. В ноябре прошлого года пьяный мужчина рано утром позвонил и рассказал о заложенной в квартире взрывчатке. Позже он объяснил сотрудникам полиции, что просто пошутил.