18 сентября 2023, 18:37
Похожий на гранату предмет обнаружили у входа в московский парк
Похожий на гранату предмет нашли у парка на улице Народного ополчения в Москве
У входа в парк на улице Народного ополчения, дом 38, строение 1, в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, напоминающий боеприпас «РГД-5» объект нашли у автомобиля у входа в лесопарковую зону. Заявка об этом поступила на пульт диспетчера. К обозначенному месту выехали сотрудники специальных служб — полиция и служба разминирования.
Реклама
UPD: источник уточнил, что находившихся в парке людей вывели из зоны поражения, опасный участок огородили запретительной лентой. Ближайшее к месту обнаружения предмета жилое строение расположено в 50-80 метрах.
Также похожий на гранату Ф-1 предмет ранее нашли на стоянке в Юрловском проезде в Москве.
Кроме того, в Новосибирске вынесли приговор местному жителю за ложное сообщение о бомбе. В ноябре прошлого года пьяный мужчина рано утром позвонил и рассказал о заложенной в квартире взрывчатке. Позже он объяснил сотрудникам полиции, что просто пошутил.
Взрывы
Москва 2023
Реклама
Реклама