Эксклюзив 06 марта 2023, 12:14 Похожий на гранату предмет обнаружили у подъезда дома на юге Москвы Источник «360»: Похожий на гранату предмет увидели на двери ручки подъезда на юге Москвы РИА «Новости»

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Неизвестные оставили предмет, похожий на гранату, на ручке подъезда жилого дома на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о подозрительной вещи в доме № 7, корпус 2 на улице Знаменские Садки еще в 09:28. . На место выехала следственная группа. Сначала появилось информация, что неизвестный предмет — муляж.

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Позже на место приехали саперы. Они выяснили, что это страйкбольная граната. Чека с краской была внутри. Правоохранительные органы выясняют, кто и по какой причине принес к подъезду этот предмет.

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