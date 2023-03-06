06 марта 2023, 12:14
Похожий на гранату предмет обнаружили у подъезда дома на юге Москвы
Источник «360»: Похожий на гранату предмет увидели на двери ручки подъезда на юге Москвы
Неизвестные оставили предмет, похожий на гранату, на ручке подъезда жилого дома на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Сообщение о подозрительной вещи в доме № 7, корпус 2 на улице Знаменские Садки еще в 09:28. . На место выехала следственная группа. Сначала появилось информация, что неизвестный предмет — муляж.
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Позже на место приехали саперы. Они выяснили, что это страйкбольная граната. Чека с краской была внутри. Правоохранительные органы выясняют, кто и по какой причине принес к подъезду этот предмет.
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