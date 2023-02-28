Эксклюзив 28 февраля 2023, 18:43 Похожий на гранату предмет обнаружили под иномаркой на юго-востоке Москвы Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли под иномаркой на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили под автомобилем возле дома № 17 на Ферганской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По словам женщины, которая обратилась к спасателям, самостоятельно она не смогла понять, граната это или просто муляж.

Реклама

Прибывшие специалисты провели осмотр места ЧП, вызвали кинологов и оцепили территорию. В настоящее время продолжается проверка.

Реклама

Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства уточняются.