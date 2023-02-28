28 февраля 2023, 18:43
Похожий на гранату предмет обнаружили под иномаркой на юго-востоке Москвы
Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли под иномаркой на юго-востоке Москвы
Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили под автомобилем возле дома № 17 на Ферганской улице в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По словам женщины, которая обратилась к спасателям, самостоятельно она не смогла понять, граната это или просто муляж.
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Прибывшие специалисты провели осмотр места ЧП, вызвали кинологов и оцепили территорию. В настоящее время продолжается проверка.
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Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства уточняются.
МЧС РФ
Оружие
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