Эксклюзив 18 ноября 2022, 12:41 Похожий на гранату предмет нашли в здании московской компании Источник «360»: в здании московской компании нашли похожий на гранату предмет

Читать 360tv в

В здании ООО «Светотехника» в центре Москвы, предположительно, нашли гранату. Об этом «360» информировал источник.

«При проведении следственных мероприятий в процессе осмотра помещения обнаружена, предположительно, гранат», — рассказал собеседник канала.

Реклама

Сообщение о подозрительной находке поступило в 12:11. Экстренные службы прибыли в административное здание. Их встретила охрана. Уточняется, что в офисе «обстановка спокойная».

Реклама

В пресс-службах главных управлений МВД и МЧС столицы пока нет информации о происшествии.

Как отметил Telegram-канал SHOT, все произошло неподалеку от посольства Словении.