Похожий на гранату предмет нашли в поезде метро в центре Москвы

Похожий на гранату предмет нашли в вагоне поезда на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Об этом «360» сообщил источник.

Состав отогнали, сейчас ждут саперов. Метро работает в штатном режиме, однако по требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки. В Telegram-канале дептранса Москвы уточнили, что станцию метро временно закрыли для входа и выхода. Пассажиров призвали пользоваться МЦД и наземным транспортом.