16 декабря 2021, 19:26
Полсотни человек эвакуировали из московского общежития, в котором нашли гранату
Источник: в комнате общежития в Высоковольтном проезде нашли похожий на гранату предмет
В одной из комнат общежития в Москве нашли предмет, похожий на гранату. Здание находится по адресу: Высоковольтный проезд, дом 1, строение 124. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Собеседник уточнил, что на месте работает МЧС. Сейчас спасатели ждут сотрудников полиции. Информации о пострадавших пока не поступало.
По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек. Скоро туда должны приехать кинологи.