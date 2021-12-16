Полсотни человек эвакуировали из московского общежития, в котором нашли гранату

В одной из комнат общежития в Москве нашли предмет, похожий на гранату. Здание находится по адресу: Высоковольтный проезд, дом 1, строение 124. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что на месте работает МЧС. Сейчас спасатели ждут сотрудников полиции. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек. Скоро туда должны приехать кинологи.