Эксклюзив 09 сентября 2023, 20:27 Похожий на гранату предмет нашли у Садового пруда на севере Москвы Источник «360»: москвич на улице Прянишникова нашел предмет, похожий на гранату Фото: freepik.com

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Мужчина на берегу Садового пруда в Москве наткнулся на предмет, напоминающий боевую гранату. О подозрительной находке он сразу заявил в экстренные службы, сообщил источник «360».

По его данным, 9 сентября в Тимирязевском районе на улице Прянишникова на берегу Садового пруда прохожий заметил предмет, похожий на боеприпас. Подозрительная «граната» ярко-зеленого цвета лежала рядом с трамвайной остановкой «Политехнический университет».

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Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию до приезда саперов. Позже, как сообщил источник, приехала оперативная группа. Специалисты передали гранату на экспертизу. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее очевидцы рассказали о взрыве гранаты на улице Мещерякова в Москве. По имеющимся данным, в квартире сдетонировала граната прямо в руках у 20-летнего местного жителя. Позже он скончался в больнице.