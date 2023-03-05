Эксклюзив 05 марта 2023, 22:34 Похожий на гранату предмет нашли на северо-востоке Москвы Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли между домами на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили возле дома № 2 на улице Кондратюка в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Информация поступила в экстренные службы в 21:58. В настоящее время на место ЧП прибыли специалисты, которые оцепили территорию. Проверка продолжается.

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Официальной информации о происшествии пока не поступало. Все обстоятельства уточняются.

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