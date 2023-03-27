27 марта 2023, 09:19
Похожий на гранату предмет нашли на одной из улиц на юге Москвы
Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли на одной из улиц на юге Москвы
Утром 27 марта жители ЮАО Москвы нашли около одного из домов предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
UPD: саперы забрали гранату.
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Случай произошел около дома 10, корпус 1, на улице Элеваторной. Предмет, найденный на газоне, конструктивно похож на гранату F-1.
Полиция уже работает на месте, территорию оцепили. Взрывотехники должны вскоре приехать на место. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Оружие
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