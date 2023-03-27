Эксклюзив 27 марта 2023, 09:19 Похожий на гранату предмет нашли на одной из улиц на юге Москвы Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли на одной из улиц на юге Москвы РИА «Новости»

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Утром 27 марта жители ЮАО Москвы нашли около одного из домов предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

UPD: саперы забрали гранату.

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Случай произошел около дома 10, корпус 1, на улице Элеваторной. Предмет, найденный на газоне, конструктивно похож на гранату F-1.

Полиция уже работает на месте, территорию оцепили. Взрывотехники должны вскоре приехать на место. Все обстоятельства произошедшего выясняются.