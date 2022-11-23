23 ноября 2022, 16:24
Похожий на гранату предмет нашли на детской площадке на севере Москвы
Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли подростки на севере Москвы
Предмет, похожий на гранату, нашли в снегу на детской площадке на улице Ляпидевского в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, подозрительную находку обнаружили игравшие на площадке подростки.
Дети заметили неизвестный предмет во дворе дома № 6, корпус 3. По предварительной информации, никаких проводов на нем не видно.
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На место ЧП вызвали экстренные службы. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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Дети
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