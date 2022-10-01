Похожий на гранату подозрительный предмет обнаружили на Осенней улице в Москве | 360°

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Похожий на гранату подозрительный предмет обнаружили на Осенней улице в Москве

Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли на Осенней улице в Москве

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В Москве местные жители обнаружили улице Осенней предмет, похожий на гранату, сообщил источник «360» в экстренных службах города. На место вызвали правоохранителей и специалистов-кинологов.

По словам женщины, которая обратилась в экстренные службы, похожий на гранату предмет лежит возле лесного массива, напротив жилого дома № 2.

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В настоящее время место ЧП оцепили. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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