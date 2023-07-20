Эксклюзив 20 июля 2023, 21:19 Похожий на бомбу предмет нашли во дворе в Новой Москве Источник «360»: в Щербинке нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство РИА «Новости»

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Подозрительный предмет в виде дротика, перевязанного скотчем с патроном, нашли в поселении Щербинка в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в четверг, 20 июля, в экстренные службы поступило сообщение о подозрительной находке, которую обнаружили во дворе на улице Театральная. Прибывшие специалисты оцепили территорию и эвакуировали 10 местных жителей.

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Сотрудники полиции работают на месте. Все подробности случившегося уточняются.

Похожий случай произошел в воскресенье, 16 июля. Тогда жители поселения Первомайское обнаружили подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Его заметили рядом с детской площадкой.

Ранее возле пруда на востоке Москвы также нашли предмет, похожий на гранату. Кинологи установили, что он не представляет опасности.