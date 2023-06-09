Эксклюзив 09 июня 2023, 19:13 Похожий на бомбу предмет нашли рядом с подъездом на западе Москвы Источник «360»: похожий на бомбу предмет увидели на дереве рядом с подъездом в Москве РИА «Новости»

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Подозрительный предмет обнаружили между подъездами многоэтажного дома на Новогиревской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«На дереве висит белая коробочка с проводами, не тикает», — сказал он.

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Сообщение о находке поступило оператору в 18:27. Правоохранители оцепили близлежащую территорию. Все подробности случившегося уточняются.

Официально эти данные пока не подтвердили.