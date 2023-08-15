15 августа 2023, 18:10
Похожий на бомбу предмет нашли под днищем машины в автосервисе в Москве
В автосервисе в Москве нашли похожий на бомбу предмет под днищем Toyota Land Cruiser
Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили под днищем машины Toyota Land Cruiser, когда автомобиль заехал в автосервис в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Как сообщает канал, мужчина, приехавший на подозрительной машине, заявил, что транспортное средство принадлежит его брату. В автосервис на Краснодарской улице на юго-востоке столицы уже вызвали сотрудников полиции и МЧС.
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UPD: позже Telegram-канал уточнил, что под днищем автомобиля оказался перемотанный скотчем пакет. Опасности он не представляет.
Ранее в Государственный академический Большой театр России поступило сообщение о минировании. Прибывшие на место специалисты не подтвердили информацию о наличии в здании взрывчатки.
Машины
Москва 2023
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