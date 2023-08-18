Эксклюзив 18 августа 2023, 18:01 Похожий на беспилотник объект обнаружили в жилом доме на западе Москвы Жители дома в Кунцеве сообщили о похожем на дрон объекте на подоконнике в подъезде Unsplash

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В подъезде жилого дома в районе Кунцево обнаружили подозрительный объект, похожий на беспилотник. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, предмет размерами 30 на 30 сантиметров нашли на подоконнике подъезда между 11-м и 12-м этажами.

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Ранее этим утром в Москве и Подмосковье силами противовоздушной обороны была пресечена попытка атаки беспилотниками на столичный регион. БПЛА упал около Краснопресненской набережной в Москве.