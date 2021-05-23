Похороны погибших в коллекторе рабочих прошли в Ростовской области

В Ростовской области простились с 10 рабочими, погибшими в результате ЧП на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Похороны еще одного рабочего, который скончался в больнице, пройдут завтра. Об этом мэр Таганрога Андрей Лисицкий сообщил ТАСС.

В результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка, которая произошла в пятницу, погибли 11 человек. С восьмерыми погибшими попрощались на кладбищах Неклиновского района. Еще с двумя рабочими простились в Таганроге. Власти полностью взяли на себя расходы, в проведении похорон в Неклиновском районе содействие оказал таганрогский водоканал, сказал мэр.

Гибель рабочих на предприятии назвали несчастным случаем. Предполагалось, что они отравились газом. Но директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что наличия газа на насосной станции, на которой это произошло, не предполагалось. О том, откуда там мог взяться газ, который мог отравить рабочих, предстоит разобраться следствию. А станцию между тем уже восстановили.

После гибели рабочих на очистных СК завел дело о нарушении правил промбезопасности.