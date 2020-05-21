Похороны музыканта Литл Ричарда состоялись во время пандемии

Исполнитель ушел из жизни еще в начале мая из-за осложнений костной опухоли.

Прощание с Ричардом состоялось в Хантсвилле (штат Алабама). Там музыкант изучал теологию в местном университете, а также записал многие свои хиты. На службе выступила племянница певца — оперная певица Брэнди Саттон.