21 мая 2020, 17:18
Похороны музыканта Литл Ричарда состоялись во время пандемии
В США, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, все-таки состоялись похороны рок-звезды Литл Ричарда (Ричарда Уйэна Пеннимана). Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
Исполнитель ушел из жизни еще в начале мая из-за осложнений костной опухоли.
Прощание с Ричардом состоялось в Хантсвилле (штат Алабама). Там музыкант изучал теологию в местном университете, а также записал многие свои хиты. На службе выступила племянница певца — оперная певица Брэнди Саттон.