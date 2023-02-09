Происшествия 09 февраля 2023, 13:06 Поход в гости закончился смертью для жительницы Ярославской области

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В Ярославской области пропавшую жительницу деревни Лопатино нашли мертвой в доме ее знакомого. Об этом сообщило ИА Nation News.

По предварительной информации, женщина пришла в гости к знакомому, но во время застолья они поссорились. Конфликт быстро набирал обороты, мужчина схватил бутылку и несколько раз ударил ею гостью.

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Далее, по его словам, женщина потеряла сознание, и он перенес ее в неотапливаемую часть дома. Там мертвую женщину и нашли полицейские. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

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