Похитителя сумок поймали на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону

Полицейские из Ростова-на-Дону поймали на железнодорожном вокзале вора-одиночку. По словам представителей силового ведомства, злоумышленник подсаживался к своим жертвам и, подбирая момент, забирал ценные вещи. Об этом написал «Царьград».

Так пострадала одна из пассажирок. В тот момент, когда женщина уснула, мужчина забрал все вещи пострадавшей вместе с ценностями и документами. Женщина, заметив пропажу, сразу же обратилась к транспортной полиции. Камеры видеонаблюдения мигом помогли вычислить вора.

Им оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за грабеж и разбой. За новое преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.