Похитителя стройматериалов задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозреваемтся в похищении стройматериалов. Злоумышленник вынес товары на 1400 рублей. Об этом написали «Невские новости».

Кража произошла в строительном магазине на Таллинском шоссе. По словам персонала, они пытались остановить преступника, однако он оттолкнул продавцов и принялся бежать.

Мужчину доставили в отдел полиции, а украденные товары изъяли. Сейчас его и других очевидцев происшествия допрашивают.