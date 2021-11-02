02 ноября 2021, 16:44
Похитителя стройматериалов задержали в Санкт-Петербурге
Мужчина украл товары на 1400 рублей и был задержан
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозреваемтся в похищении стройматериалов. Злоумышленник вынес товары на 1400 рублей. Об этом написали «Невские новости».
Кража произошла в строительном магазине на Таллинском шоссе. По словам персонала, они пытались остановить преступника, однако он оттолкнул продавцов и принялся бежать.
Мужчину доставили в отдел полиции, а украденные товары изъяли. Сейчас его и других очевидцев происшествия допрашивают.