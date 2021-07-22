Похитителя могильных оград задержали в Крыму

В Крыму полиция задержала молодого человека, который похищал могильные ограды с кладбищ. Об этом написал «Новый Севастополь».

В полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ограду украли с могилы ее родственницы. Вскоре полиция задержала подозреваемого — 21-летнего молодого человека. Он дал признательные показания и пояснил, что сдавал ограды в металлолом. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.