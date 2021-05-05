Похитителей человека в Ленинградской области задержали

Информация о двух неизвестных, насильно усадивших мужчину в Renault и применивших к нему физическую силу, поступила в полицию накануне утром. Похитителей задержали. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

«Для розыска указанного автомобиля был введен в действие план „Перехват“. В 7:10 у дома 10 по улице Советской полицейскими указанный автомобиль под управлением 34-летнего собственника был задержан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В машине также находились 34-летний неработающий знакомый собственника машины и 41-летний проживающий в Киришах. Похитителей доставили в участок. Проводится проверка.