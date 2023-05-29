Важное 29 мая 2023, 09:52 Похищавшую деньги страховых компаний на Северном Кавказе и юге России группировку накрыли ФСБ накрыла группу, похищавшую деньги страховых компаний на Северном Кавказе и юге России

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Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД, СК и Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной преступной группы, которая похищала денежные средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на юге России и на Северном Кавказе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Силовики узнали об ОПГ, действующей на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, благодаря ранее открытому уголовному делу. Известно, что у группировки хорошо выстроена иерархия распределены роли.

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Преступники занимались организацией фиктивных ДТП, в том числе с участием машин, вывезенных из-за границы. Именно поэтому в вышеназванных федеральных округах выросли цены на страховые полисы.

«Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания) и доставлен в следственные органы», — сказано в сообщении.

В состав банды входили сотрудники страховых компаний, представители экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП, сотрудники правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД) и другие. На их картах обнаружили свыше 1,5 миллиарда рублей.

Более 30 человек привлекли к уголовной ответственности, с этим делом соединены еще 16 уголовных дел, которые завели по аналогичным эпизодам. Расследование продолжается.