Погуляли на самоизоляции. Дерево упало на девочку в лесопарке Балашихи

Сильный ветер повалил деревья в Ольгинском лесопарке Железнодорожного. Одно из них рухнуло прямо на четырехлетнюю девочку. С многочисленными травами ребенка доставили в больницу.

«В микрорайоне Новое Павлино бригадой скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом шейного отдела позвоночника, открытым переломом левой голени доставлена и госпитализирована девочка», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что девочка вместе с мамой прогуливалась по парку, несмотря на режим самоизоляции и предупреждения МЧС о сильном ветре в регионе. Накануне в Москве и области объявили о грозе с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Режим самоизоляции введен в России и, в частности, в Подмосковье до 11 мая. Все это время выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости.