Происшествия 02 мая 2023, 15:50 Погрузчик в Сибири насмерть сбил вахтовика

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Серьезное ДТП произошло в Красноярском крае. Там под колеса погрузчика попал 29-летний вахтовика из Учалов Республики Башкортостан. Об этом сообщила «Комсомольская Правда — Уфа» со ссылкой на социальные сети.

Молодой человек работал оператором погрузчика, которым управлял с дистанционного пульта. В какой-то момент он допустил ошибку и оказался под колесами большегруза. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть вахтовика.

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Тело погибшего направили в родной город. Похороны состоялись 30 апреля, написал mkset.ru.