Погрузчик насмерть задавил кладовщицу в Самарской области

По словам мужа пострадавшей, инцидент произошел, когда она находилась у ворот склада. Во время разгрузки удобрений, рабочие при помощи погрузчика поднимали тюки весом в 850 килограммов. В какой-то момент колесо машины застряло в яме, после чего погрузчик опрокинулся на женщину.

За несколько дней до трагического происшествия погибшая вышла из декрета. Без матери остались два ребенка, младшему из которых три года.

В настоящее время сотрудники следствия выясняют обстоятельства случившегося.