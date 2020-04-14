14 апреля 2020, 12:32
Погрузчик насмерть задавил кладовщицу в Самарской области
В Самарской области местная жительница работала кладовщицей на разгрузке удобрений. Неожиданно дизельный погрузчик опрокинулся и задавил ее. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам мужа пострадавшей, инцидент произошел, когда она находилась у ворот склада. Во время разгрузки удобрений, рабочие при помощи погрузчика поднимали тюки весом в 850 килограммов. В какой-то момент колесо машины застряло в яме, после чего погрузчик опрокинулся на женщину.
За несколько дней до трагического происшествия погибшая вышла из декрета. Без матери остались два ребенка, младшему из которых три года.
В настоящее время сотрудники следствия выясняют обстоятельства случившегося.