Пограничники задержали иностранца во время попытки незаконно попасть в Россию | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Пограничники задержали иностранца во время попытки незаконно попасть в Россию

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поймали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу России. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Установлено, что он пытался въехать в страну из Эстонии. Мужчина понимал, что нарушает закон. Теперь его будут проверять правоохранители.

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