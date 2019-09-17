Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

Две северокорейские шхуны отправили в Находку после нападения на пограничников Подробнее

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — сказано в сообщении.

Сотрудникам погрануправления ФСБ России по Приморскому краю полностью пресекли деятельность браконьеров, с которыми столкнулись 17 сентября..

После того, как они оказали сопротивление, в МИД России вызвали временного поверенного в делах посольства Северной Кореи в Москве Чин Чжон Хепа.

Российские пограничники 17 сентября заметили неподалеку от банки Кито-Ямато две браконьерские шхуны КНДР и 11 мотоботов. Они находились в российских водах Японского моря.

Экипаж первого судна удалось задержать сразу, а моряки оставшейся шхуны напали на пограничников с оружием и ранили троих человек. После задержания оба северокорейских судна конвоировали в порт Находки.