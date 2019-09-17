  • Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

    17 сентября 2019, 18:29

    Дамир Матюхин

    Российские пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР и две шхуны в Японском море. Об этом сообщили в ФСБ РФ, передает РИА «Новости».
    Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

    Две северокорейские шхуны отправили в Находку после нападения на пограничников

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    «Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — сказано в сообщении.

    Сотрудникам погрануправления ФСБ России по Приморскому краю полностью пресекли деятельность браконьеров, с которыми столкнулись 17 сентября..

    После того, как они оказали сопротивление, в МИД России вызвали временного поверенного в делах посольства Северной Кореи в Москве Чин Чжон Хепа.

    Российские пограничники 17 сентября заметили неподалеку от банки Кито-Ямато две браконьерские шхуны КНДР и 11 мотоботов. Они находились в российских водах Японского моря.

    Экипаж первого судна удалось задержать сразу, а моряки оставшейся шхуны напали на пограничников с оружием и ранили троих человек. После задержания оба северокорейских судна конвоировали в порт Находки.