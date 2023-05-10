Важное 10 мая 2023, 12:09 Пограничники вступили в перестрелку с украинской ДРГ на границе близ Теткина Shot: пограничники вступили в перестрелку с украинской ДРГ в Курской области РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть в Курскую область, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника канала, ДРГ подошла близко к границе неподалеку от поселка Теткино и там вступила в бой с пограничниками.

Российские военные отразили атаку диверсантов. После короткой перестрелки украинская ДРГ отступила. По информации источника Shot, в результате никто не пострадал.

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Официально данные о перестрелке с диверсантами в Курской области пока не комментировали. Губернатор региона Роман Старовойт также не сообщал о бое с диверсантами на границе. Утром 10 мая он опубликовал в своем Telegram-канале данные о беспилотнике, который сбили средства ПВО над Курском.

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