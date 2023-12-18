18 декабря 2023, 11:23
Пограничники в Белгородской области ликвидировали трех украинских диверсантов
Shot: пограничники убили трех диверсантов вблизи Теребрено Белгородской области
При попытке прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области погибли три украинских диверсанта. Еще пятеро сбежали, одного из них ранили пограничники, сообщил Telegram-канал Shot.
Группа из восьми диверсантов утром 17 декабря выдвинулась от села Грабовское Сумской области к российскому селу Теребрино. Пограничники открыли по ним огонь, бой длился около получаса.
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В результате, по информации журналистов, три злоумышленника погибли, пятеро сбежали. Среди них как минимум один получил ранения. Российские пограничники не пострадали. У диверсантов нашли американские винтовки М4, комплекты взрывчатки типа С4 и несколько ручных противотанковых гранатометов.
Примерно через час село Теребрено обстреляли из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Снарядами повредили линию электропередачи и три дома.
ВСУ впервые пытались атаковать Липецкую область, сообщил RT. Военные сбили беспилотник самолетного типа.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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