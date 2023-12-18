Происшествия 18 декабря 2023, 11:23 Пограничники в Белгородской области ликвидировали трех украинских диверсантов Shot: пограничники убили трех диверсантов вблизи Теребрено Белгородской области РИА «Новости»

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При попытке прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области погибли три украинских диверсанта. Еще пятеро сбежали, одного из них ранили пограничники, сообщил Telegram-канал Shot.

Группа из восьми диверсантов утром 17 декабря выдвинулась от села Грабовское Сумской области к российскому селу Теребрино. Пограничники открыли по ним огонь, бой длился около получаса.

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В результате, по информации журналистов, три злоумышленника погибли, пятеро сбежали. Среди них как минимум один получил ранения. Российские пограничники не пострадали. У диверсантов нашли американские винтовки М4, комплекты взрывчатки типа С4 и несколько ручных противотанковых гранатометов.

Примерно через час село Теребрено обстреляли из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Снарядами повредили линию электропередачи и три дома.

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