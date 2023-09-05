Происшествия 05 сентября 2023, 19:12 Пограничники сбили БПЛА в Белгородской области Губернатор Гладков: в Белгородской области пограничники сбили БПЛА freepik.com

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Военнослужащие погранотряда сбили беспилотный летательный аппарат в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пограничники с помощью стрелкового оружия ликвидировали БПЛА, после чего произошла детонация. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, написал Гладков.

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«В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией», — отметил губернатор.

Ранее в селе Козинка Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель. Одна женщина получила минно-взрывную травму, сообщал RT.

В этот же день, 5 сентября, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Тверской области. Дрон летел в сторону Москвы.