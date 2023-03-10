Происшествия 10 марта 2023, 15:48 Пограничники Оренбурга обнаружили в багажнике человека при досмотре автомобиля

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Пограничники пропускного пункта в Оренбургской области обнаружили в багажнике легкового автомобиля человека. Мужчина пытался незаконно попасть на территорию России. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Иностранец спрятался в багажнике под вещами.

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Ранее злоумышленнику запретили въезд в Россию до 2026 года. Причиной послужило нарушение миграционного законодательства.

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Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Также к ответственности привлекли водителя машины по статье «Организация незаконной миграции».